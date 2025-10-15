Yalova'da Göç İdaresi Operasyonu: 9 Gözaltı

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç'nin de bulunduğu 8 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı operasyon kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D, polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 7 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. polis tarafından yakalanmış, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürülmüştü. Adresinde bulunmayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D'nin de yakalanması için çalışma başlatılmıştı.