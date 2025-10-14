Haberler

Yalova'da Göç İdaresi Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Yalova'da, İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ve 7 kişi, yabancı uyruklara uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları ve rüşvet aldıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında müdürlük personeli ve tercümanlar yer alıyor.

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyruklara uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettikleri" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. polis tarafından yakalandı.

"Rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Aranan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
