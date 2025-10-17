Yalova'da Göç İdaresi Müdürü ve 8 Çalışanı Hakkında Adli Süreç Başladı
Yalova'da göç idaresi ile bağlantılı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç. ve 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. tutuklandı. Başsavcılık itirazda bulunacak.
9 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç., müdürlük çalışanları M.A. ve E.K., tercüman A.N., iş takipçisi Q.G. ve emlakçı S.S.Y. tutuklanma talebiyle; müdürlük çalışanı G.D., tercüman Y.G. ve esnaf A.B.J.B. adli kontrol kararı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, müdürlük çalışanı E.K.'nın tutuklanmasına karar verirken, İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç. ile birlikte 8 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İl Göç İdaresi Müdürü S.S.Ç. ile diğer şüpheliler hakkında verilen adli kontrolle serbest bırakılma kararına itiraz edeceği bildirildi.
Zehra BAYKAL/YALOVA,