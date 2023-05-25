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Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısı 140'a yükseldi

Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısı 140'a yükseldi

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Yalova'nın Altınova ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 140 tersane işçisinden 139'u taburcu edildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 140 tersane işçisinden 139'u taburcu edildi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelere yemek veren firmanın dün öğle yemeğinden kaynaklandığı belirtilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle iki günde 140 çalışan, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yalova ve Altınova'daki hastanelere 127, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki sağlık kuruluşlarına ise 13 kişi başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin 139'u ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi. Sadece bir kişi hastanede tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor.

Ayrıca, İl Tarım ve Orman ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, yemek veren firmadan alınan numuneleri laboratuvara gönderdiği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

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