Yalova'da geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Yalova'da geri dönüşümden elde edilen 10 bin oyuncak çocuklara dağıtıldı

Yalova'da düzenlenen Çevre Festivali kapsamında geri dönüşümle kazandırılan yaklaşık 10 bin oyuncak, çocuklara dağıtıldı.

Yalova'da düzenlenen Çevre Festivali kapsamında geri dönüşümle kazandırılan yaklaşık 10 bin oyuncak, çocuklara dağıtıldı.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "YalovaEkoFest"te geri dönüşümle kazandırılan 10 bine yakın oyuncak festivalin son günü öğrencilere dağıtıldı.

Yalova başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerden gelen 11 bin öğrenci, geri dönüşümle kazandırılan birbirinden farklı sergileri gezdi.

Sergiler arasında yer alan ve büyük emeklerle tamir edilerek geri dönüştürülen oyuncaklar, çocuklar tarafından en fazla ilgi gösterilen alan oldu.

Festivalde görevli personeller, oyuncak alanında birbirinden farklı oyuncakları gören çocuklara serginin nasıl oluşturulduğu anlattı.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Raif Dinçkök Yalova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title