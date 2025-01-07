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Yalova'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı, 2'si Tutuklandı

Yalova'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı, 2'si Tutuklandı
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Yalova'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 6 kişi yakalandı; 2'si tutuklandı. Operasyon sonrası ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı ileri sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı insanlara bakıcılık işi vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığını tespit etti.

"İnsan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarını işlediği belirlenen şüphelileri 3 ay fiziki ve teknik takibe alan ekipler, 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, söz konusu adreslerdeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 135 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve A.Ç. tutuklandı, A.Ö, S.T. ve S.H. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. N.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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