Yalova'da Fuhuş Operasyonu: 4 Kadın Kurtarıldı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Yalova'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 4 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı ve üç şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerle birlikte 4 bin 500 lira da bulundu.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kadınları Yalova'ya getirerek fuhuş yaptırdıkları tespit ettiği S.Y, G.N. ve Ö.Ö'yü yakaladı.

Polis, zanlıların üst aramasında, çok sayıda dijital materyal ve 4 bin 500 lira ele geçirdi.

Ekipler, fuhşa zorlandığı belirlenen 4 yabancı uyruklu kadını kurtarıp Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
