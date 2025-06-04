Yalova'da Freni Boşalan Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Yalova'da Freni Boşalan Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Yalova-Bursa karayolunda seyir halindeyken freni boşalan kereste yüklü kamyon devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

YALOVA'da, seyir halindeyken freni boşalan kereste yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yalova- Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova istikametine seyir halinde olan Ali İhsan Erkul (59) idaresindeki kereste yüklü kamyon, rampa inerken frenleri boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, yol kenarında bulunan arsaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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