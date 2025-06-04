Yalova'da Fren Arızasıyla Devrilen Kamyonda Sürücü Yaralandı

Yalova'da Fren Arızasıyla Devrilen Kamyonda Sürücü Yaralandı
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Yalova'da freni arızalanan bir kamyon, yolculuğu sırasında devrilerek sürücüsünü yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Yalova'da caddeden kara yoluna ineceği sırada freni arızalanan kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı.

Yalova Caddesi'nden Yalova-Bursa kara yoluna inen Ali İhsan Erkul (59) idaresindeki kereste yüklü kamyon, frenlerinin arızalanması nedeniyle hızla kara yoluna girdi.

Karşı şeridi de geçerek boş araziye savrulan kamyon devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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