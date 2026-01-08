Haberler

Yalova'da Fırtına Etkili: Binaların Çatısı Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Yalova'da meydana gelen fırtına, binaların çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve bir tersanedeki vinçin devrilmesine sebep oldu. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve elektrikli skuter kullanımını yasakladı.

YALOVA'da fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bir tersanedeki vinç devrildi.

Yalova genelinde öğle saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 80 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle Altınova ilçesinde bir tersanedeki vinç devrildi. Kent merkezinde birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, üzerine ağaç devrilen araçlar da zarar gördü. Taşköprü beldesinde Yalova-Eskihisar seferini yapan bir feribotun da fırtına nedeniyle Yalova'daki iskeleye geri dönmek zorunda kaldığı öğrenildi. TİGEM bölgesinde yer alan elektrik hattında kopmalar yaşandı.

VALİLİKTEN YASAK

Öte yandan fırtına nedeniyle Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin 12.00 ile 22.00 saatleri arasında trafiğe çıkmasını yasakladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; fırtınanın zaman zaman gücünü arttıracağı ve saat 22.00'e kadar etkili olacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
