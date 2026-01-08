Haberler

Yalova'da fırtına etkili oluyor

Güncelleme:
Yalova'da şiddetli fırtına, binaların çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik hatlarının kopmasına neden oldu. Feribot seferleri iptal edilirken, motosiklet ve elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Yalova'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Fırtınada devrilen ağaçların araçların üzerine düşmesi sonucu bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Altınova ilçesindeki bir tersanenin vinci fırtına nedeniyle yıkıldı.

Cami minarelerinin sarsıldığı fırtınada, bazı tabelalar söküldü, TİGEM bölgesinde de yer alan elektrik hattında kopmalar yaşandı. Ayrıca bir konteynerin de fırtına nedeniyle parçalandığı görüldü.

Arabalı feribot iskeleye geri döndü

Tavşanlı beldesinden Gebze Eskihisar istikametine hareket eden, içinde çok sayıda yolcu ve aracın bulunduğu feribot, Marmara Denizi'nde oluşan dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Denizde ilerleyemeyen feribot, daha sonra Topçular İskelesi'ne geri döndü. Feribottaki yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.

Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkışını yasakladı.

