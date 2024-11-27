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Yalova'da Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Yalova'da Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı
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İki ay önce cezaevinden firar eden F.K., Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. F.K., sosyal medya üzerinden işitme engelli bir kişiye uyguladığı şiddetle gündeme gelmişti.

Yalova'da, iki ay önce cezaevinden kaçan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Mart 2021'de Kocaeli'de işitme engelli kişiye şiddet uygulayan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan F.K. (38), tutuklu bulunduğu cezaevinden iki ay önce firar etti.

Beş ilde 8 suçtan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'nin Yalova'ya geldiği bilgisini alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Şiddet görüntüleriyle sosyal medya ve haberlere konu olan F.K'yi bulunduğu evde yakalayan ekipler, işlemlerinin ardından Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim etti.

Açıklamada, "?Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, adli mercilerce haklarında yakalama emri çıkartılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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