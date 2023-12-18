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Yalova'da Feribottan Atlayan Kişi Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı

18 Aralık 2023 12:05 Güncelleme: 12:06 Abone Ol

Yalova'da bindiği feribottan atlamak isteyen bir kişi, deniz polisinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ikna çalışmaları başarısız olunca denize atlayan kişi, deniz polisi tarafından çıkarılarak sağlık durumu iyi olan bir hastaneye kaldırıldı.