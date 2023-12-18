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Yalova'da Feribottan Atlayan Kişi Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı

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Yalova'da bindiği feribottan atlamak isteyen bir kişi, deniz polisinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ikna çalışmaları başarısız olunca denize atlayan kişi, deniz polisi tarafından çıkarılarak sağlık durumu iyi olan bir hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da bindiği feribottan atlayan bir kişi deniz polisinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Yalova-Yenikapı arasında yapılan sefer yapan bir feribota binen Ö.S, bilinemeyen bir nedenle feribottan denize atlamak istedi.

Çevredekilerin ikna çalışmaları sırasında durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İkna çalışmaları başarılı olmayınca herkesin bakışları arasında denize atlayan Ö.S, olay yerinde bulunan deniz polisinin zamanında müdahalesiyle denizden çıkarılarak tekneye alındı.

Limanda bekleyen 112 acil servis ekiplerince ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ö.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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