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Yalova'da Esrar Yetiştiriciliği Operasyonu

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Yalova'da evinde iklimlendirme ve ışıklandırma sistemiyle esrar yetiştiren bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

YALOVA'da, evinde hazırladığı iklimlendirme ve ışıklandırma sistemiyle esrar yetiştirdiği belirlenen O.F.B., jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla O.F.B. isimli şüphelinin, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine hakarete geçen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 28 kök skunk bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan termal çadır, 3 adet oda tipi nemlendirici, 5 fan, 1 termostat, 16 adet led lamba, 1 kilo 495 gram skunk, 5 zamanlayıcı priz, 2 PH ölçer, 1 ışık yoğunluğu ölçen lüksmetre ve 6 metre alüminyum havalandırma borusundan oluşan iklimlendirme sistemi ele geçirdi. Gözaltına alınan O.F.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yalova Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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