Yalova'da Eski Sevgiliyi Darbeden Zanlı Tutuklandı

Yalova'da eski kız arkadaşı N.T.'yi darbedip, araya giren E.E.'yi bıçakla yaralayan A.Y., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da eski sevgilisini darbedip bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli A.Y. (34) Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan eski kız arkadaşı N.T'yi (44) iş yerinde darbetti.

Bu sırada zanlı, kendisini durdurmaya çalışan E.E'yi de yanındaki bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis tarafından yakalanan A.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Murat Şener - Güncel
