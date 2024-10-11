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Yalova'da Eşini İtirerek Öldürmekle Suçlanan Erdal Sözer Tutuklandı

Yalova'da Eşini İtirerek Öldürmekle Suçlanan Erdal Sözer Tutuklandı
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Yalova'nın Altınova ilçesinde eşini kayalıklardan iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilen Erdal Sözer, tutuklu yargılanıyor. Olayla ilgili çelişkili ifadeler veren Sözer, teknik takibe alındı ve azami dikkatle incelendi.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i fotoğraf çekilmek için götürdüğü kayalıklardan iterek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Erdal Sözer, jandarma tarafından olay yerine getirilerek keşif yaptırıldı. Semiha Sözer'in cep telefonundan, ölmeden önce eşiyle birlikte çay içmek için gittiği otelde çekilen fotoğraf ile aile WhatsApp grubuna yazılan mesajlar ortaya çıktı.

Olay, 24 Ocak 2023 günü saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, eşi Erdal Sözer ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken, 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sözer'in cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu çıkarıldı. 1,5 yıl önce Erdal Sözer ile evlenip, Kocaeli'de yaşamaya başlayan Semiha Sözer'in cenazesi, anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Erdal Sözer, taziyeleri kabul etti.

EŞİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler vermesi üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, olayın oluş şekline ilişkin Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası bölgede inceleme yaptı. Jandarma, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle Erdal Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı. Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi. Kısa süre sonra ise cezası kaldırıldı.

UZMAN HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışması sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit etti. Ekipler ayrıca Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Erdal Sözer'i 15 Mayıs günü bir kez daha gözaltına aldı.

BİLGİSAYARINDAKİ ARAMALAR CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİRDİ

Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' şeklinde arama yapıldığı saptandı. Ayrıca Siirt'te, kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi de defalarca okuduğu tespit edildi. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesi ile hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti.

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Erdal Sözer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

27 Eylül tarihinde ilk kez İlk kez hakim karşısına çıkan Sözer suçlamaları reddederken, "Cezaevinde insan kesmiş, öldürmüşlerle aynı koğuşta kalıyorum. Ben katillerle yemek yiyorum, bu kadarını da hak etmedim" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti sanık Sözer'in tutukluluk halinin devamına kararını verirken, olay yerinde yeniden keşif yapılmasını istedi.

'OLAY ANINI TEKRAR CANLANDIRDI'

Sanık Erdal Sözer, jandarma ekipleri tarafından tutuklu bulunduğu cezaevinden bugün çıkartılarak olay yerine getirildi. Olay yerinde Sözer'e tekrar keşif yaptırıldı. Sözer ekiplere, eşiyle birlikte fotoğraf çekildiği kayalıkları gösterdi. Olay anını tekrar canlandıran tutuklu sanık, eşinin gösterdiği kayalıklardan düştüğü anı da canlandırdı. Daha sonra Sözer, eşinin cesedinin bulunduğu alana indirildi. Sözer'e heyet tarafından çeşitli sorular sorulurken tam olarak eşini bulduğu yeri gösterilmesi istendi. Sözer, yeri göstermesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

AİLE GRUBUNA YAZDIĞI MESAJLARA ULAŞILDI

Semiha Sözer'in, kayalıklara çıkmadan hemen önce eşiyle birlikte çay içmek için gittiği yerde çekilmiş fotoğrafına ulaşıldı. Ardından kayalıklara gelerek fotoğraf çekilen çift, daha sonra Semiha Sözer'in kendi telefonundan aile grubuna mesaj gönderdi. Yazılan mesajlar net anlaşılmazken 'Nurayı burayı tamıdımöı tamıdımızö eski patron çiftlik' yazdığı ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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