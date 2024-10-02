Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu: 18 Tutuklama

Yalova'da Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu: 18 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda 29 şüpheliden 18'i tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

YALOVA'da 17 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 50 ekip, 250 personelin katıldığı, 2 narkotik arama köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 809 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 bin 632 adet sentetik hap, 4,67 gram metamfetamin, 2,26 gram skunk, uyuşturucu madde üretim ve çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen sentetik kannabinoid maddesi yapımında kullanılan bin 450 gram ara madde, 3 bin 810 mililitre kimyasal sıvı, 6 hassas terazi, 2 tabanca, 12 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 359 bin 225 TL ele geçirildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Operasyon polis kamerasına yansırken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber / Kamera: Zehra BAYKAL /YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Narkotik Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Yalova

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablasından ilk sözler
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cihan Aydın FIFA kokart listesinden çıkarıldı mı? Sinan Ateş davasında son durum nedir? Sinan Ateş davasında kimler kaç yıl ceza aldı? Başakşehir Rapid Wien maçı CANLI izle! (HD) Başakşehir Rapid Wien maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 2 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR RAPID WIEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir Rapid Wien nereden izlenir? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi 2024! Tek tırnaklı eti hangi markalarda var? 3 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Aslan, Yengeç, Balık burcu yorumu! 3 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Başakşehir Rapid Wien hangi kanalda? Başakşehir Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });