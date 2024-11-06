Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Endemik Kaktüs Hırsızlığı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Yalova'da Endemik Kaktüs Hırsızlığı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, seradan 14 adet endemik kaktüs çaldığı iddia edilen F.G. adlı şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde seradan endemik 14 kaktüs çaldığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde F.H.G'ye ait seradan endemik türde 14 kaktüs bitkisi çalındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine seraya giden İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi, çevrede bulunan güvenlik kameralarında inceleme yaptı.

Kamera görüntüleri ile tanık beyanlarından yola çıkarak yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin F.G. olduğunu tespit eden ekipler, Çınarcık ilçesinde ikamet eden şüpheliyi 14 endemik bitki ile yakaladı.

Kaktüsler sahibine teslim edilirken gözaltına alınan F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Gökçek Ankara halkına mesaj attı, Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli? Ortak Türk Alfabesi harfleri nedir, kaç harf var? Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılacak, hangi ülkeler var? Galatasaray - Tottenham maç kadrosu! Galatasaray muhtemel 11'i açıklandı mı? Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar? ESRA EROL İZLE | 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu? TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.