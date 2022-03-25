Yalova'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi toplantısı yapıldı - Haberler

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Yalova'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi toplantısı yapıldı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da

İçişleri Bakanlığının "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Yalova'da paydaş kurumların katılımıyla toplantı düzenlendi.

YALOVA (AA) - İçişleri Bakanlığının "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Yalova'da paydaş kurumların katılımıyla toplantı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alper Yılmaz, uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmalar ve uyuşturucunun zararları konusunda konuşmasını yaptı.

Ardından video eşliğinde uyuşturucu bağımlılığı ve annelerin bu mücadeledeki önemi üzerine sunumunu yapan polis memuru Yılmaz Çetin, il genelinde bugüne kadar yapılan eğitim faaliyetleriyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, ilçe kaymakamları ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Muammer Erol, Uyuşturucu, Narkotik, Yalova, Güncel, Haberler

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