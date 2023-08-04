Yalova'da Elektronik Sigara Operasyonu: 180 Adet Ele Geçirildi

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 180 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girişi ve satışı yasak olan elektronik sigara ticareti yaptığı ileri sürülen E.L'yi takibe aldı. Şahsın valizinde yapılan aramada 180 adet elektronik sigara bulundu.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 180 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye girişi ve satışı yasak olan elektronik sigara ticareti yaptığı ileri sürülen E.L'yi takibe aldı. İstanbul'dan Yalova'ya elektronik sigara getirerek ticaretini yapacağı öğrenilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından Topçular İskelesi çıkışında yakalandı. Şahsın valizinde yapılan aramada 180 adet elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA