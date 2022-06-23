Yalova'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

AA - Güven Kaya - Güncel
Yalova'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Tersaneler Bölgesi'nde çalışan 26 yaşındaki R.Ö. elektrik akımına kapıldı.

R.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçinin cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Güven Kaya - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title