Yalova'da ekipler motosiklet kazalarını önlemek için denetimlerini sürdürüyor

Trafiğe kayıtlı 14 bin 500 motosikletin bulunduğu Yalova'da özellikle yaz aylarında kurallara uymama nedeniyle artan motosiklet kazalarını önlemek için ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Trafiğe kayıtlı 14 bin 500 motosikletin bulunduğu Yalova'da özellikle yaz aylarında kurallara uymama nedeniyle artan motosiklet kazalarını önlemek için ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Nüfusuna oranla önemli miktarda motosikletin bulunduğu Yalova'da son 7 ayda yaşanan 277 motosiklet kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 335 kişi yaralandı.

Özellikle yaz aylarında sayısını en aza indirebilmek için çalışmalarını "sıfır can kaybı" parolasıyla aralıksız sürdüren Yalova Emniyet Müdürlüğü, 6'sı şahin 16 trafik ekibiyle denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yaz aylarında yoğunlaşan motosiklet kullanımına paralel artan kazaları engellemek amacıyla daha sıkı denetim uygulayan ekipler, son 3 ayda 7 bin 800 motosiklet denetiminde, 2 bin 355'ine kask olmaması, 368'ine ehliyetsiz kullanmadan işlem yaparken 103 motosikleti ise trafikten men etti.

Karayolları, anayol, cadde ve sahil bölümlerinde yoğun olan denetimlerin yanında Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarını da sürekli takip eden ekipler, kameralara yansıyan görüntüler üzerinden de kurallara uymayanlar hakkında işlem başlatıyor.

Ekiplerin "Rehavet ve rutin" olarak belirlediği "2 R" kuralına riayet ederek çalıştığını anlatan trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Engin, yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgileri verdi.

Engin, "Amacımız burada cezadan daha çok eğitici, öğretici olup can güvenliğini ön plana çıkarmaktı. Biz bu konuda Yalova halkından da desteklerini ve anlayışlarını bekliyoruz.Biz gece, gündüz günü 24 saati şehirlerarası yollarımızda, ana ve tali yollar ile caddelerimizde sürekli uygulamaya devam ediyoruz. Denetlemelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Motosiklet sürücülerine de uyarıda bulunan Engin, sürücülerin özellikle trafik işaret levhaları ve hız limitlerine uymalarını, kasksız asla trafiğe çıkılmamasını ve özellikle kavşaklarda araçlara daha dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Motosiklet sürücülerinin gece reflektörlü kıyafet giymelerinin önemli olduğuna vurgu yapan Engin, araç sürücülerinin de motosiklet sürücülerini dikkate almalarını ve değer vermelerini istedi.

Yapılan denetimleri olumlu bulan motosiklet sürücüleri de Türkiye'de kurallara riayet etmeyen çok fazla sürücünün çok sayıda ölümlü kazaya neden olduğuna dikkati çekti.