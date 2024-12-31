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Yalova'da Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem

Yalova'da Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem
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Yalova'da trafiği tehlikeye atan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne idari para cezası kesildi ve aracı trafikten men edildi. Sürücünün belgesinin iptal olduğu anlaşıldı.

Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne idari para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, B.İ. idaresindeki 06 ABE 189 plakalı otomobili seyir halindeyken durdurdu.

Yapılan kontrolde şüphelinin sürücü belgesinin daimi iptal olduğu belirlendi. Ekipler, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka ile abartılı egzoz takılı olan otomobili trafikten men etti.

Ayrıca, araç sahibi B.İ. ile tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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