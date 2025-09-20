Yalova'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Yalova'da düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, takip üzerine Yalova Ro-Ro Terminali'ne gelen bir tırda yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isteyenlerin olduğunu belirledi.

Tır sürücüsü M.S. ile araçtaki "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yurt dışına çıkış yasakları bulunan S.K. ve M.K'yi gözaltına alan ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.

Polis ekipleri, H.A, M.Ç, A.Ş. ve M.E.T'nin de bu kişilerle bağlantılı olduğunu ve geçişi organize ettiklerini belirledi.

Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bu 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, S.K, M.K. ve H.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, operasyon kapsamında yakalanan Irak uyruklu bir düzensiz göçmenin de İl Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.