Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken 212 gram metamfetamin ve 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken 212 gram metamfetamin ve 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 81 plaka araç Çiftlikköy ilçesinde takibe alındı. Park halindeki araçta M.O. ve H.Y'nin bir araya gelmesi ve tam hareket edecekleri esnada polis operasyon düğmesine bastı. Şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramada 212 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.O çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Y ise adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

200 kök Hint keneviri yakalandı.

Polisin diğer bir çalışmasında ise S.K.'nin ikamet ve ormanlık kırsal alanda Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Gerçekleştirilen operasyonda S.K gözaltına alınırken ikamet ve köpeklerle korunan özel olarak hazırlanmış ormanlık bölgede ise 200 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.