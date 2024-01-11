Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

YALOVA merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, fuhşa zorlanan 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nin istihbari çalışmalarında 8 şüphelinin, 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçunu işledikleri tespit edildi. 5 Ocak'ta Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 yabancı uyruklu, 1 Türk vatandaşı olmak üzere 6 kadın kurtarıldı. Operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, fuhuş eylemlerine yer temini yaptıkları belirlenen 3 otel hakkında idari işlem başlatıldı.

8 şüpheliden 5'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden R.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ç. ve M.A. ise tutuklandı. (DHA)