Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova'da durdurulan bir araçta, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

YALOVA (AA) - Yalova'da durdurulan bir araçta, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'nde uygulama yapan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yönünden gelen Y.U. yönetimindeki minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, minibüste Afganistan uyruklu 12'si çocuk 21 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Kişi başı 8 bin-9 bin avro karşılığında Avrupa'ya gitmek üzere organizatörlerle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklular hakkında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce işlem başlatıldı.

Kaçışı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Y.U. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi Köprüsü, Göçmen, Yalova, Güncel, Haberler

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