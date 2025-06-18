Yalova'da Dron Destekli Trafik Denetiminde 598 Bin Lira Ceza Kesildi

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Yalova'da trafik ekipleri, dron destekli denetimlerde 276 sürücüye toplam 598 bin 92 lira para cezası uyguladı. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uyumunu artırmak.

Yalova'da bu ay içinde trafik ekiplerinin yaptığı dron destekli kırmızı ışık denetimlerinde 276 araç sürüsüne 598 bin 92 lira para cezası uygulandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücülerin trafik kurallarına uyma hassasiyetini artırma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Araç sürücülerine yönelik 1-18 haziran tarihleri arasında dron destekli kırmızı ışık denetimlerinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 276 araç sürücüsüne toplam 598 bin 92 lira tutarında ceza kesildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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