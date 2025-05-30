Yalova'da Dolandırıcılık Şüphelisi 17 Yaşındaki Genç Tutuklandı

Yalova'da Dolandırıcılık Şüphelisi 17 Yaşındaki Genç Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Termal ilçesinde, kendini kamu görevlisi olarak tanıtan 17 yaşındaki bir genç, dolandırdığı Irak uyruklu bir kişiyi dolandırarak 1600 dolar ve altın-gümüş almış. Zanlı jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Yalova'da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 17 yaşındaki zanlı, tutuklandı.

Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde ikamet eden Irak uyruklu S.Y, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliye, bir miktar altın ve gümüş ile 1600 dolar teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi, şüpheli A.B.B'yi (17) Yenimahalle köyünde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.