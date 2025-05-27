Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı, 4 Tutuklama

Yalova'da Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Yalova merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa uğrayan bir kişi, 4,5 milyon lira yatırmış. Jandarma, eş zamanlı baskınlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı ve 4'ü tutuklandı.

Yalova'da merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Kabaklı köyünde ikamet eden S.D.G, sosyal medya üzerinden gördüğü bazı şirketlere yatırım amaçlı toplamda 4 milyon 530 bin lira gönderdi.

Şirketlerden geri dönüş alamayan S.D.G, dolandırıldığını anlayarak jandarmaya başvurdu.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gönderilen paraların Y.Ö, E.A, E.G, H.C.P, M.K. ve A.B.T'ye ait şirket hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına alarak Yalova'ya getirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö, E.A, E.G, H.C.P. tutuklandı, M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada da vatandaşların internet dolandırıcılığı mağduru olmamaları için "dijital dünyanın kurnaz tuzaklarına" karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtilerek, "Vatandaşların tanımadığı kişilerden gelen cazip tekliflere inanmamaları gerekmektedir. Kişisel bilgiler, şifreler veya kredi kartı detayları başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Unutmayın ki gerçek kurumlar sizden banka hesap bilgilerinizi istemezler." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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