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Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

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Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen ikinci operasyonda 10 zanlı yakalandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklanmıştı.

Yalova merkezli 3 ilde devre mülk dolandırıcılığına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'inin tutuklandığı organize suç örgütü soruşturmasına devam ediliyor.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla mağdur olduklarına iddia eden çok sayıda kişinin şikayetleri üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Yalova'nın Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 8-10 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi savcılıktan salıverilmiş, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 16 zanlı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmış, örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Orhan K. dahil 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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