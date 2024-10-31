Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Deprem Tatbikatı: UMKE Ekipleri Olası Acil Durum İçin Hazır

Yalova'da Deprem Tatbikatı: UMKE Ekipleri Olası Acil Durum İçin Hazır
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), olası bir deprem durumunda hasta nakli ve müdahale için tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, deniz yoluyla 500-750 hastanın tedavi ve tahliyesi için planlama yapıldı.

YALOVA'da Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından olası bir depremde hasta nakil ve müdahalesi için tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, arabalı feribot içerisine hem 10 çadır kurulumu için hem de kurulan çadırlarda aynı anda 500-750 hastayı tedavi ederek nakletmek üzere planlama yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, UMKE ekipleri tarafından Yalova'da, İDO Feribot İskelesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde 60 görevli tarafından 4 çadır hastane, 4 dakikada kuruldu. Tam teşekküllü hastaneleri aratmayan çadırlara ilk yardım ve müdahale malzemeleri yerleştirilirken, UMKE gönüllüleri tatbikatta çadırların feribota nasıl kurulması gerektiğinin de planını yaptı. Ekipler, feribot içerisine kurulan çadırlarda aynı anda toplamda 500 ile 750 hastayı tedavi ederek, nakletmek üzere plan oluşturdu. Feribot içerisine hem 10 çadır kurulumu için hem de 1 çadırdan ortalama 48-50 hastanın sedyelerle tahliyesini gerçekleştirmek için planlama yapıldı.

'750 HASTANIN TAHLİYESİNİ PLANLIORUZ'

Tatbikatın amacının, olası bir depremde, maksimum düzeyde yaralının sağlıklı bir şekilde tahliyesi olduğunu söyleyen Yalova İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Mustafa Ülker, "Bu tatbikatı deniz vasıtasıyla gerçekleştirmek üzere plan var. Bu plan dahilinde, İDO'da bulunan bir arabalı vapurun içerisine, yaklaşık 500 vakayı aynı anda tedavi ederek, nakletmek üzere birtakım planlar yapıyoruz. Çadırlarımızın şekillerini ve son halini gerçekleştirerek bir plan oluşturacağız. Şu anki tatbikat, bu çadırların nasıl kurulacağına yönelik yapmış olduğumuz bir çalışma. Bu çadırları dikine mi yoksa yatay mı kurmamız bizim için, daha fazla hasta taşımamızı sağlayacak, bunu deneyerek planımıza dahil edeceğiz. Şu an yatay olarak tahliye çadırı kurduk. Birazdan dikey olarak da bunu tatbik edip, bakacağız. Maksadımız, 10 tane çadırı buraya sığdırmak. 1 çadırda da ortalama 48-50 hastanın sedyelerle tahliyesini sağlamaya çalışacağız. 250 tane de yeşil kodlu dediğimiz, yürüyebilen ama tahliyesi gereken hasta veya yaralıyı da yine üst taraftaki misafir alanında tahliye etmeyi planlıyoruz. Ortalama 500 ile 750 hastanın tahliyesini planlıyoruz."

'KURULUMU 4 DAKİKA İÇİNDE YAPIYORUZ'

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Dr. Eyyüp Altınkıran da olası bir depremde, kentin uzun bir sahil bandına sahip olmasının, deniz yoluyla tahliye için avantaj oluşturacağına dikkat çekerek, "İlimizin coğrafi konumu olarak, uzun bir sahil bandına sahip olması sebebiyle, bunu bir avantaja çevirerek, sahilden deniz yoluyla hasta naklini gerçekleştirmek üzere İDO ve Liman Başkanlığı'yla beraber, deniz otobüslerinde çadır hastanelerimizi kurarak, buralardan hasta nakillerini gerçekleştirmek üzere planlamalarımızı yapmaktayız. Toplamda 8 ekibimiz, 60 personelimizle beraber bu tatbikatı icra ediyoruz. İlimizde de 70'in üzerinde UMKE gönüllümüz mevcut. Elimizdeki seyyar hastanelerimizin kurulumunu 4 dakika içinde gerçekleştirebilmekteyiz. Bu hastanelerimiz tam teşekküllü hastanelerde bulunan, teknik donanıma sahip. Her türlü tedaviyi burada gerçekleştirebilmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Sağlık Bakanlığı Deprem Tatbikatı Acil Durum Politika Sağlık Güncel Deprem Yalova

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

Bildiği bir şey olmalı! Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri
Çalışma süreleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.