Yalova'da Deprem Anında Restorandaki Panik Kamerada

Yalova'da depremde restoranda yaşanan panik kamerada

YALOVA - İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen ve Yalova'da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı sırada bir restoranda yaşanan panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yalova merkez Arabacılar Sokak'ta bulunan bir restoranda, bugün meydana gelen deprem büyük korku yaşattı. Güvenlik kameralarında yansıyan görüntülerde vatandaşların deprem sırasında panik içinde restorandan kaçtığı görüldü. Depremin başlamasıyla hareketlenen müşteriler ve çalışanlar işletmeden koşarak dışarı çıktı. Vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.