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Yalova'da Deprem Anında Restorandaki Panik Kamerada

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Yalova'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir restoranda yaşanan panik, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Müşteriler ve çalışanlar, depremin başlamasıyla birlikte korku içinde dışarı koştu.

Yalova'da depremde restoranda yaşanan panik kamerada

YALOVA - İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen ve Yalova'da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı sırada bir restoranda yaşanan panik güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yalova merkez Arabacılar Sokak'ta bulunan bir restoranda, bugün meydana gelen deprem büyük korku yaşattı. Güvenlik kameralarında yansıyan görüntülerde vatandaşların deprem sırasında panik içinde restorandan kaçtığı görüldü. Depremin başlamasıyla hareketlenen müşteriler ve çalışanlar işletmeden koşarak dışarı çıktı. Vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Güncel
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