Yalova'da denizde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, denizdeki dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı. Gençler, bağırarak sahildeki vatandaşlardan yardım istedi. Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi kurtardı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, denizdeki dubaların üzerinde mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Çiftlikköy sahilinde, 4 gencin üzerine çıktığı dubalar, bağlı oldukları iplerin kopması nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Gençler, bağırarak sahildeki vatandaşlardan yardım istedi.
Gençleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi kurtardı.