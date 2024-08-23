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Yalova'da deniz simidiyle sürüklenen çocuk kurtarıldı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle kıyıdan 700 metre açığa sürüklenen çocuk, cankurtaranlar tarafından tekneyle kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle kıyıdan 700 metre açığa sürüklenen çocuk, cankurtaranlar tarafından tekneyle kurtarıldı. Kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Hersek Plajı'nda meydana geldi. Deniz simidiyle yüzen 7 yaşlarında erkek çocuğu, sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Durumu fark eden aile, plajda görevli cankurtaranlara haber verdi. Cankurtaranlar tekne ile çocuğun yanına gitti. Ekipler, çocuğu önce tekneye alıp kıyıya çıkararak Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden günübirlik gelen ailesine teslim etti. İsmi öğrenilemeyen çocuğun kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Altınova Yalova Çocuk Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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