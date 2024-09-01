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Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu evlilik teklifi sürprizi

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Yalova'da yapılan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, mezun olan Astsubay Çavuş Yusuf Ateş, kız arkadaşı Hurenur Eroğlu'na evlilik teklifinde bulundu.

YALOVA'da, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, evlilik teklifi sürprizine sahne oldu. 134'üncü dönem mezunları arasında yer alan Astsubay Çavuş Yusuf Ateş (20), kız arkadaşı Hurenur Eroğlu'na (20) tören alanında evlilik teklifinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, dün Yalova'nın Altınova ilçesindeki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Yalova Valisi Hülya Kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın katıldığı törende, 8'i Kuzey Kıbrıs, 8'i Libya ve 8'i Senegalli olmak üzere toplamda 496 öğrenci diplomalarını alıp, ant içti. Törenin ardından alana alınan aileler, mezun olan çocuklarıyla kucaklaştı. 134'üncü dönem mezunlarından Astsubay Çavuş Yusuf Ateş ise kız arkadaşı Hurenur Eroğlu'na evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' yanıtını alan astsubay, müstakbel eşinin parmağına nişan yüzüğünü de tören alanında taktı.

Evlilik teklifi karşısında şaşırdığını söyleyen Hurenur Eroğlu, sürpriz olduğunu ve çifte heyecan yaşadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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