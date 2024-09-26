Yalova'da DEAŞ Üyesi 2 Hükümlü Yakalandı

YALOVA'da, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürdürülen istihbarat çalışmalarında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y. ve S.S. isimli şüphelilerin kaldıkları adresi tespit etti. Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adnan Menderes ve Bağlarbaşı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası bulunan A.Y. ve S.S. yakalandı. 2 hükümlü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.