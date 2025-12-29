Haberler

Yalova'daki Terör Örgütü Deaş Operasyonunda 7 Polis Yaralandı

Güncelleme:
Yalova'da gerçekleşen DEAŞ hücre evine yönelik operasyonda 7 polis memuru yaralandı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri teröristlerin ateşine maruz kaldı. Olay sonrası geçici yayın yasağı getirildi ve bölgede eğitime ara verildi.

(YALOVA) - Yalova'da terör örgütün DEAŞ'ın (IŞİD) hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 polisin yaralandığı duyuruldu.

Güvenlik güçleri, Yalova merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi, Elmalık Yolu bölgesinde olduğu bildirilen örgüt evine saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Terör örgütü üyeleri, güvenlik güçlerine ateşle karşılık verdi.

Yalova Valiliği, operasyon sırasında görev alan 7 güvenlik personelinin yaralandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekat destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhal hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir."

Operasyon görüntüleri, çevrede bulunan yurttaşlarca kaydedildi.

Yayın yasağı kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) operasyona ilişkin geçici yayın yasağı getirdi. Açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.

Öte yandan bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
