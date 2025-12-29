Yalova'da Deaş'a Yönelik Operasyonda 7 Polis Yaralandı... CHP'li Murat Bakan: "Bu Baskın Neden Saatler Süren Bir Çatışmaya Dönüştü?"

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi Üyesi ve İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyona ilişkin, " Bu baskın neden saatler süren bir çatışmaya dönüştü? Polisimizin can güvenliği için sahadaki standartlar nedir? 'Yüksek riskli operasyon' protokolü nerede, nasıl uygulanıyor? Bugün Yalova'da neden işlemedi? Kim uygulamadı? Kim denetlemedi" diye sordu.

Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova Elmalık'ta IŞİD'e yönelik operasyonda şehit sayısının 4'e çıktığına dair bilgiler geliyor. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Bir 'ev baskını' diye başlayan bir operasyon saatler süren çatışmaya dönüyorsa, bu operasyon yapılan yerin basit bir saklanma evi olmadığını gösteriyor.

Bize gelen bilgiler, zırhlı araç ve Özel Harekat desteğinin ilk anda sahada olmadığı, operasyonun Yalova Terörle Mücadele ekiplerince yürütüldüğü ve desteğin daha sonra Bursa'dan talep edildiği yönünde. Eğer bunlar doğruysa mesele sadece bir çatışma değil; operasyon planlaması ve personel güvenliği açısından kabul edilemez bir zafiyettir. Şimdi soruyorum: Bu baskın neden saatler süren bir çatışmaya dönüştü? Polisimizin can güvenliği için sahadaki standartlar nedir? 'Yüksek riskli operasyon' protokolü nerede, nasıl uygulanıyor? Bugün Yalova'da neden işlemedi? Kim uygulamadı? Kim denetlemedi? Bir kez daha aziz şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır; yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum."