Rtük: Yalova'daki Daeş Operasyonuna Geçici Yayın Yasağı Getirildi

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."