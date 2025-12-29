Haberler

Rtük: Yalova'daki Daeş Operasyonuna Geçici Yayın Yasağı Getirildi

Güncelleme:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'da gerçekleştirilen DAEŞ operasyonu nedeniyle geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Medya kuruluşlarının resmi açıklamalar dışında yayın yapmamaları gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."

