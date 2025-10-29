Haberler

Yalova'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Yalova'da Cumhuriyet'in 102. yılı özel törenlerle kutlanırken, denize giren bir grup 'Deniz Aşıkları' Türk bayrağı açarak anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi.

YALOVA'da Cumhuriyet'in 102'nci yılı törenlerle kutlanırken, bir grup soğuk havaya rağmen denize girip Türk bayrağı açtı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, Yalova Valiliği tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Program, İstanbul Caddesi üzerinde toplanan kalabalığın protokol üyeleri ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar yürümesiyle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene; Yalova Valisi Hülya Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

'CUMHURİYET, ÖZGÜRCE YAŞAMA KARARLILIĞININ ADIDIR'

Vali Kaya, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir dönemde esaret ve dayatmalara boyun eğmediğine dikkat çekerek, "İstiklal Harbi'nde yedi düvele karşı yazdığımız destan, bunun en büyük kanıtıdır. Ecdadımız, bu millet var olsun diye çok büyük bedeller ödemiştir. Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında can verdiler, kan verdiler, evlat verdiler ama bağımsızlıklarından asla vazgeçmediler. Cumhuriyet işte böyle bir vatan sevdasının, eşsiz kahramanlıkların ve sarsılmaz inancın eseridir. Cumhuriyet, özgürce yaşama kararlılığının adıdır. Cumhuriyet bizlere bırakılmış en büyük emanettir" dedi.

SAVAÇ UÇAKLARINDAN SELAMLAMA GÖSTERİSİ

Savaş uçaklarının selamlama gösterisi, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreniyle son bulan programda, şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Öte yandan 'Deniz Aşıkları' isimli bir grup, Cumhuriyet'in 102'nci yılını soğuk havaya rağmen girdikleri denizde Türk bayrağı açarak kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
