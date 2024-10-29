Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Yalova'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı dönümü ve Cumhuriyet Bayramı, Yalova'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Valilik binasında başlayan törenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılı dönümü ve Cumhuriyet Bayramı Yalova'da coşkuyla kutlandı.

Yalova'da, Vali Hülya Kaya'nın, protokol ile valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Buradaki törene Vali Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın'ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Hülya Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu'nun araç üzerinde vatandaşları selamladığı törende, günün önemini belirten konuşmalar yapılıp, şiirler okundu, halk gösterileri yapıldı. Tören, merasim geçişi ile sona erdi.

VALİ KAYA, KIZ ÇOCUĞUNA ELLERİYLE SU İÇİRDİ

Kutlamaları izlemek için gelen bir ailenin çocuğu, elinde balon ile gezinirken protokole yaklaştı. Yalova Valisi Hülya Kaya, pet bardağa yönelen kız çocuğuna elleriyle su içirdi.

Haber - Kamera: Zehra BAYKAL /YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Demokrasi 15 Temmuz Politika Türkiye Güncel Yalova Yaşam Tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hepsini devreye alacağız

 Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

Şimşek, herkesin merak ettiği konuda açık konuştu: En kötüsü geride kaldı

 Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing skandalı! Baskılara dayanamayıp intihara kalkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dubai Cheesecake tarifi! Dubai cheesecake tarifi nedir? Dubai cheesecake nasıl yapılır? 30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 MEB 1. Ara tatil ne zaman başlıyor? INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek? Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? 29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.