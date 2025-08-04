Yalova'da Çöpü Yere Bırakan İşletmeye Ceza

YALOVA'da çöp konteyneri boş olmasına rağmen, çöpünü yere bırakan işletmeye, zabıta ekipleri 3 bin lira idari para cezası uyguladı. İşletme çalışanının çöpü yere attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalova Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde bulunan bir işletmenin yanındaki çöp konteyneri boş olmasına rağmen, atıklarını yere bıraktığını belirledi. Çalışanın çöpü yere bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun tutanak altına alınmasının ardından işletmeye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41'inci maddesi kapsamında 3 bin lira idari para cezası kesildi.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: (YALOVA),