Yalova'da Çocuk Parkındaki Güvenlik Kameraları Tahrip Edildi
Yalova'nın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki çocuk parkında, güvenlik kameralarına zarar veren bir kişi görüntülendi. Olay, 6 Temmuz'da meydana geldi ve belediye ekipleri, zarar veren şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.
YALOVA'da çocuk parkındaki güvenlik kameraları, direğe tırmanan kişi tarafından tahrip edildi. O anlar, kameraya yansıdı.
Olay, 6 Temmuz saat 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Parka gelip, bir süre vakit geçiren 4 kişiden biri, burada direğe tırmanıp güvenliği arttırmak için konulan güvenlik kamerasına zarar verdi. Şüphelinin direkten kayıp inerek kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Belediye ekipleri, yeniden montajları yapılan ve aktif hale getirilen kameralara zarar veren şüphelileri görüntülerden tespit edip, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel