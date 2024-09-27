Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Cinayet Öncesi Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Yalova'da Cinayet Öncesi Fotoğraflar Ortaya Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da eşi tarafından kayalıklardan itildiği iddia edilen Semiha Sözer'in ölümünden 2,5 saat önce çektiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflarda eşi Erdal Sözer de yer alıyor.

OLAYDAN 2,5 SAAT ÖNCE ÇEKİLEN LARI ORTAYA ÇIKTI

Yalova'da, eşi Erdal Sözer tarafından kayalıklardan itilerek öldürüldüğü iddia edilen Semiha Sözer'in (33), olaydan 2,5 saat önce çektirerek, aile WhatsApp grubuna attığı fotoğraflar ortaya çıktı. Dava dosyasında da yer alan fotoğraflardan birinde Semiha Sözer'in selfie çektiği ve arkasındaki kayalıkların tepesinde eşi Erdal Sözer'in olduğu görüldü.

Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika Cinayet 3-sayfa Güncel Yalova

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalışıyor

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Eylül Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Kocaeli su kesintisi! 28-29 Eylül Gebze, İzmit, Darıca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 28-29 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle! 27 Eylül Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kayserispor Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? Kayserispor Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });