Üye Girişi
Haberler
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız

Yalova'da Çınar Ağaçlarını Kurutan Hastalığa Karşı Araştırmalar Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Çınar Gen Ormanı'nda hastalık nedeniyle birçok çınar ağacı kurudu. Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi ağaçların kurumasına yol açan hastalığın tespiti için araştırmalarını sürdürüyor.

Yalova'da hastalık bulaşan çınar ağaçları kuruyor

Çınarları öldüren hastalığın tespiti için araştırmalar devam ediyor

YALOVA - Orman Genel Müdürlüğü, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Çınar Gen Ormanı'nda ağaçların kurumasına neden olan hastalığın tespiti ve yayılmasının önlenmesi için çalışma yürütüyor.

Teşvikiye Çınar Gen Ormanı'nda 2023 yılında gözlemlenmeye başlanan hastalık nedeniyle çok sayıda çınar ağacı kurudu. Yaşanan durumla ilgili Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi, bölgede toprak, ağaç ve böcek örnekleri alarak incelemeler gerçekleştiriyor. Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, yapılan araştırmalara göre hastalığın zararlı böcekten kaynaklanmadığının tespit edildiğini dile getirerek, "Bunun başka hangi sebeplerden kaynaklanabileceği konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Araştırmalar devam ederken işletme müdürlüğümüzde de kuruyan ağaçların tamamının tespiti ve bir komisyon marifetiyle de tamamen veya kısmen ölmüşlerin değerlendirilmesi yapılıyor. Araştırmalarımız kısa süre içinde sonuçlandığında, sonuca göre sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Hastalığın tespitine göre çalışma yapılacak

Hastalığın mantar kaynaklı olması durumunda 2-3 yıl içinde ağacı öldürdüğünü ifade eden Can, "Bu mantar kaynaklı hastalıklar ağaçların iletim demetlerini tıkıyor. Dolayısıyla beslenmesini, su alışverişlerini engellediği için ağaçları 2-3 yıl içinde öldürebiliyor. Ancak bunun mantardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, kaynaklandıysa bile hangi mantardan olduğu konusunda çalışmalar henüz sonuçlanmış değil. Araştırma bittiğinde aynı zamanda çözüm önerileri de birlikte geliştirilecek" diye konuştu.

Kuruyan ağaçlar bulaşma ihtimaline karşı bölgeden alınıyor

Bölgede çalışmalara katılan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya da son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte ağaçların zararlılara ve hastalığa maruz kaldığını ifade etti. Teşvikiye Çınar Gen Ormanı'nda da münferit kurumalar olarak kendisini gösteren bir durumun yaşandığını anlatan Prof. Dr. Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Biz bunun böcek kaynaklı olup olmadığını araştırmak için bu sahanın böcek faunasını da ortaya çıkarmak için hemen bir proje başlattık. Bu projedeki ilk sonuçlarımıza göre buradaki kurumaların böcek kaynaklı olmadığını düşünüyoruz. Burada kurumaya doğrudan etki edebilecek bir böcek türü tespit etmedik. Çınar dere etkisi olduğu için akan suyun da etkisiyle buraya herhangi bir hastalığın ağaçların birbiriyle temasından bulaşma ihtimali var. Dolayısıyla kök veya gövdede zararlı olan herhangi bir hastalığın kurumaya yol açtığı ihtimaline karşı da Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi olarak yeni bir işbirliği projesi başlatmış bulunmaktayız. Bu çerçevede önümüzdeki yılın sonlarına doğru en azından bu ağaçlarımızdaki kurumaya yol açan etmenin tespiti söz konusu olacak. Ancak bu süreçte hastalığın devam etme, kuruyan bazı bireylerin bulaşma ihtimaline karşı sahadan çıkarılmasını önermekteyiz.

Yalova'da Çınar Ağaçlarını Kurutan Hastalığa Karşı Araştırmalar Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Güncel
img

2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var
img

Bir zamanlar Esad'ın en yakınındaydılar, şimdi otobüslerle taşınıyorlar
img

Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'den ilginç 'Ahmet Özer' çıkışı: DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş
Özgür Özel'in sözleri, Ahmet Özer'i kızdırabilir
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor? 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! 20 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne? 20 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı? 4. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 19 Aralık Perşembe? Perşembe hangi diziler var? 19 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.