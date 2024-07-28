Yalova'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Yangınlar kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınlar havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Kapaklı ve Keçikayalıkları'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediliyor.