Yalova'da bir iş yerinin önünde çıkan kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi

Güncelleme:
Yalova'nın Rüstempaşa Mahallesi'nde bir cep telefonu teknik servisinin önünde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşletme sahibi, tartışmanın sebeplerini ve yaşanan olayı aktardı.

Yalova'da bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Rüstempaşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde faaliyet gösteren cep telefonu teknik servisinden telefon satın alan kişi ve beraberindeki 8 arkadaşı, işletmenin önüne geldi.

Bu sırada işletme sahibi Mustafa Yargıcı ve beraberindeki iki kişi ile grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından çıkan kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İşletme sahibi Mustafa Yargıcı, gazetecilere, yaklaşık 3 hafta önce tartıştıkları gruptan bir kişiye telefon sattığını, bir süre sonra telefondan memnun kalınmaması üzerine değişim veya tamir önerdiklerini belirtti.

Tamir ettiği telefonu verdikten kısa süre sonra bu defa beraberinde bir kişi ile gelen müşterinin kendisine hakaret ettiğini öne süren Yargıcı, "Telefondan memnun kalmadığını, ücret iadesini yapmamı istedi. Bunun üzerine tartışıp, dükkandan kovdum. Saat 20.00 civarında bu kişi beraberindeki 8 arkadaşıyla geri geldi. Dükkan önünde arbede başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
