Yalova'da Çekirdek Kabukları Yere Atanlar Temizletildi

Yalova'da Çekirdek Kabukları Yere Atanlar Temizletildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da zabıta ekipleri, parkta yere çekirdek kabukları atan 4 kişiyi tespit ederek temizlik yaptırdı. Çevre bilincini artırmayı amaçlayan ekipler, bu tür uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Yalova'da oturdukları parkta çekirdeklerin kabuklarını yere atan kişileri tespit eden zabıta ekipleri, bu kişilere parkı temizletti.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre zabıta ekipleri yapılan devriye sırasında Kazım Karabekir Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan park alanında yere gelişigüzel şekilde çekirdek kabukları atan 4 kişiyi tespit etti.

Parktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çevreyi kirleten gençleri önce uyaran ekipler, ardından kirlettikleri alanı kendi elleriyle temizlemelerini sağladı.

Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla hem eğitim hem de denetim faaliyetlerini sürdürülmesinin hedeflendiğine yer verilen açıklamada, "Kamusal alanlar hepimizin ortak yaşam alanıdır. Bu alanlarda temizlik kurallarına riayet etmek, çevreye saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Parklarımızın temizliğini korumak ve kamu düzenini sağlamak adına denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Uygulama kararlılıkla sürdürülecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber

Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.