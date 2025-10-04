Yalova'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yalova'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 24 saatlik büyük ölçekli deprem tatbikatı yapılıyor.

Tatbikata, Yalova, İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Bilecik'ten ekipler katılıyor.

Yalova Valiliği ile AFAD il Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatın senaryosuna göre, saat 14.00'da Yalova merkezli 7,2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası 521 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma aracı, 23 afet grubu olmak üzere toplam bin 370 personel ve 210 araç görev aldı.

5 ilçenin dahil olduğu geniş ölçekli tatbikatta farklı noktalarda belirlenen enkazlara hareket eden ekipler, belirlenen alanlarda arama kurtarma çalışması başlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatında, Afet Tahliye Grubu tarafından vatandaşların deniz yoluyla tahliyesi yapıldı.

Çiftlikköy ilçesindeki Aksa Fabrikası'nda da Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı yürüten ekipler, senaryo gereği meydana gelen gaz sızıntısı üzerine fabrikanın tahliyesi ile arama kurtarma faaliyetleri yürüttü.

Millet Bahçesi alanında, Garnizon Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yer aldığı Afet Barınma Grubu tarafından da çadırkent kurulumu tatbikatı yapıldı.

Ayrıca, Gaziosmanpaşa Mahallesi Plevne Caddesi ile Termal ve Çınarcık ilçelerindeki ana enkaz alanlarında kentsel arama kurtarma çalışmaları, çok sayıda ekibin katılımıyla yapıldı.

Tatbikat kapsamında 5 ilçe kaymakamlığının afet yönetim merkezi fiilen katılım sağlarken, AFAD Başkanlığı tarafından görevlendirilen Balıkesir, Ardahan, Siirt, Konya, Artvin, Batman, Bitlis, Kars, Aksaray ve Mardin AFAD İl Müdürlükleri de gözlemci olarak katılım sağladı.

-"Depremde en çok hasar görecek illerimizden biri de Yalova"

Tatbikatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalova Valisi Hülya Kaya, yaklaşık 400 kişilik ekiple arama kurtarma faaliyetleri yapıldığını, onun dışında barınma, beslenme ile bütün çalışma gruplarının aktif edildiğini söyledi.

Senaryo gereği ilk taramalarda 4 bine yakın binanın yıkıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını ve arama kurtarma çalışmaları öncesi 1000 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Senaryo doğrultusunda böyle büyüklükteki depremde yaklaşık 1000 kişinin can kaybı gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Bizim destek illerimiz de buraya geldiler. Onlar da hem arama hem kurtarma çalışmalarında gereken destekleri verecekler. Bugün elimizde merkezde 4 binamız var. Bu 4 bina içinde biz arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Biri Termal biri Çınarcık 2 tane de ilçelerimizde senaryo gereği arama kurtarma çalışmaları yapacağımız alanlar var. Yalova'da neden bu senaryoyu sık sık gerçekleştirmeye çalışıyoruz? Aslında çok yakın zamanda beklenen bir Marmara depremi var. Bu depremde en çok hasar görecek illerimizden biri de Yalova. Dolayısıyla biz diğer illerden destek ekipleri gelmeden ilk etapta kendi arama kurtarma çalışmalarımızı gerçekleştirecek düzeye gelmek istiyoruz."

Kaya, 24 saat sürecek tatbikatın afet farkındalığının artırılması amacıyla büyük önem taşıdığını belirterek, katılım sağlayan ekiplere teşekkür etti.